Büyükşehir İtfaiyesinden Kedi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

Büyükşehir itfaiyesinden kedi kurtarma operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekipleri Sorgun Bulvarı'nda yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. İhbarı üzerine harekete geçen ekipler, rögara inerek yarım saatlik çalışmayla yavru kediyi kurtardı.

Manavgat Sorgun Bulvarı üzerinde iş yeri olan Hasan Ünal, sabah saatlerine yağmur suyu rögarından kedi sesi geldiğini duydu. Sesin kesilmemesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Sorgun Bulvarı'na gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yağmur suyu rögarında mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Rögara inen itfaiye eri yarım saatlik çalışma sonucunda yavru kediyi kurtardı.

ESNAFTAN İTFAİYEYE TEŞEKKÜR

Yavru kedinin sesini duyarak itfaiyeye haber veren esnaf Hasan Ünal, "Sabah dükkanı açarken yağmur mazgalından kedi sesi geldiğini duydum. Hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Kediyi çıkarmak için çok uğraştılar. Emeklerine sağlık çok teşekkür ederim. Yavru kedinin annesi de dükkanımın önünde bekliyordu. Yavru kedi annesine teslim edildi" diye konuştu.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler