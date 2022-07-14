Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde etkili olan sağanak sebebi ile aşınan topraktan insan iskeleti çıktı. Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta boş arazide cesedi gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e bildirdi. Köy muhtarı Ünver ise bölgede güvenlik önlemi alarak durumu yetkili kurumlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yapraklı, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yağmur suyu toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu - Son Dakika

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