Yağmur suyunda mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yağmur suyunda mahsur kaldı - Son Dakika

Yağmur suyunda mahsur kaldı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy mahallesinde yağmur suyunun yükselmesi sonucu bir araç mahsur kaldı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy mahallesinde yağmur suyunun yükselmesi sonucu bir araç mahsur kaldı.


Yeniköy Köyaltı mevkiinde Denizli karayoluna çıkar sokakta ilerleyen kamyonet tipi araç seyir halinde iken yağmur sularının yükselmesi sonucu mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Ekipler itfaiye aracı ile mahsur kalan aracı çekerek kurtardı. - MUĞLA

Yeniköy, Denizli, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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