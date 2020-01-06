Yağmur suyunda mahsur kaldı - Son Dakika

Yağmur suyunda mahsur kaldı
6 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy mahallesinde yağmur suyunun yükselmesi sonucu bir araç mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy mahallesinde yağmur suyunun yükselmesi sonucu bir araç mahsur kaldı.
Yeniköy Köyaltı mevkiinde Denizli karayoluna çıkar sokakta ilerleyen kamyonet tipi araç seyir halinde iken yağmur sularının yükselmesi sonucu mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Ekipler itfaiye aracı ile mahsur kalan aracı çekerek kurtardı. - MUĞLA
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