Yağmur suyunda mahsur kaldı - Son Dakika

Yeniköy Köyaltı mevkiinde Denizli karayoluna çıkar sokakta ilerleyen kamyonet tipi araç seyir halinde iken yağmur sularının yükselmesi sonucu mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Ekipler itfaiye aracı ile mahsur kalan aracı çekerek kurtardı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?