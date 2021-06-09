Yağmur Tanrısevsin yeni dizisi hakkında konuştu

Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakterini "Ayşe, güçlü bir kadın karakter. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri" sözleriyle anlatıyor.

"HAYATI BİR GÜNDE DEĞİŞECEK"

Yıldız oyuncu karakterinin yaşayacağı yolculuğu ise "İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum. Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek. Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak.

"AYŞE'Yİ ÇOK SEVECEKLER"

Ayşe'nin bu yolculuğu sırasında gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni... Ne yaşarsa yaşasın içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca gerçek bir hayvansever. Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence... Onu çok seveceksiniz" sözleriyle ifade etti.

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin genel hikayesi, sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in başrolleri paylaştığı Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosunda;

Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.