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Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor - Son Dakika

Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor

14.06.2021 18:12

Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan;

Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan;

"Yağmurun bu şekilde ara ara ve sağanak şekilden yağması ise bizim için başka bir güzel"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz haftadan beri aralıklarla da olsa etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur, hem içme suyu rezervi ve hem de tarım yapılan alanlar açısından bölge için umut oldu.

Ülkenin birçok yerinde geçen yıl başlayan ve bu sene de bazı yerlerde devam eden kuraklık çiftçilere zor günler yaşatıyor. Eskişehir'de de benzer sıkıntılar, endişeler yaşanırken, son günlerde etkili olan yağış hem çiftçinin hem de kentlilerin yüzünü güldürdü. Dün de aralıkla etkisini gösteren yağış, haftanın ilk günü de şiddetini artırarak çevreyi adeta yıkadı. Meteorolojinin saatler önce uyardığı yağış öğlenden sonra etkisini gösterirken, yağmur sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, dükkan tenteleri ve saçaklarına saklandılar. Bazıları yağmurla fotoğraf çekerken, şemsiye satıcılarının da yüzünü güldü.

"Bizim için umut oldu"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'deki yağışların tarım açısından olan faydalarını dile getirdi. Başkan Buluşan, "Bölgemizde çok güzel yağmur var. Sağanak şeklinde belirli noktalarda ara ara yağması tarım açısından çok faydalı oldu. Yağan yağmur ay çiçeği, mısır, pancar ve arkadan gelen ekimler için verimli oldu. Ama belirli noktalarda yağmurla beraber yağan dolu tarımı olumsuz da etkiledi. Bunu bir kenara koyarak son kaç gündür yağan yağmur çiftçilerimizi sevindirdi diyebiliriz. Yağmurun bu şekilde ara ara ve sağanak şekilden yağması ise bizim için başka bir güzeldir. Çünkü bir anda çok yağarak tarıma zarar vermek yerine ara ara yağıyor ve bundan bu yaşadığımı kuraklık döneminde bizim için umut oldu diyebiliriz" dedi.

Yağmurdan vatandaş da memnun

Eskişehirli vatandaşlar da yağan yağmurdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Kent merkezinde yağmura yakalayan vatandaş Bekir Çelik, "Vallahi çok güzel. Yağmur bereket. Yağmur yağmasaydı dağ bağır kurak gidiyordu. Barajlar boştu, şimdi bu yağmur bunlara faydası olacak. Topağa, hayvancılığa, ekimlere, çok faydalı olacak" dedi.

Diğer bir vatandaş Nevzat Sakarlı ise, "Yağmur tabii ki berekettir. Her zaman yağsa daha güzel olur. Ama mevsimler değişti. Eskisi gibi değil" diye konuşurken, Meral Demirkaya, "Genelde her sene haziran sonlarına kadar yağmur yağar. Ama biz bunu unuturuz. Yani yağmur berekettir. Tabii bir doğal afete sebep olmadıkça" diye konuştu.

Eskişehir il dışından gelen Metin Balkandere, geldiği Antalya'da yağmur yağmadığını söyleyerek "Şu anda yağmurlar çok iyi. Ben Antalya'dan geldim. Oralarda hiç yağmur yok. Ama buralar kış gibi. Yağmur yağması da çok iyi oldu. Ekimlere falan çok iyi gelir inşallah." dedi.

Hafta boyu yağış bekleniyor

Öte yandan metrolojiden alınan bilgilere göre; Eskişehir genelinde bugün gerçekleşen toplam yağış ise metrekareye 103,9 milimetre olarak gerçekleşti. Ayrıca kentte hafta boyunca sağanak yağmurun devam etmesi beklenirken hava sıcaklığının en yüksek 23, en düşük 8 olacağı tahmin ediliyor.

Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor
Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor
Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor
Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor

Ziraat Odası, Eskişehir, Tepebaşı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmur umut oldu, yağışların hafta boyu devam etmesi bekliyor - Son Dakika


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