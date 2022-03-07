YAĞMUR'UN 13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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YAĞMUR'UN 13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

07.03.2022 17:57

MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ın (17), 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ın (17), 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında günlerce sonuç alınamadı. Çalışmalar kapsamında Karasu Nehri'nin 7'nci kilometresine 50 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde; Karasu ile Murat Nehri'nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye ise 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağlar çekildi. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselen nehirlerde ekipler, arama çalışmalarını güçlüklü yürüttü.

ADACIK ÜZERİNDE BULUNDU

Dalgıçların suda diğer ekiplerin karada aradıkları Yağmur Özkan'ın bugün öğleden sonra cansız bedeni bulundu. Ekipler, Yağmur'un cansız bedenini düştüğü köprüden 15 kilometre uzaklıktaki nehir ortasında oluşan adacık üzerinde buldu. Polis dalgıçlar tarafından bulunan genç kızın cenazesi, ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kızını arama çalışmalarını izleyen baba Necmettin Özkan, ekiplerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını ve acısını paylaştıklarını belirterek, "Allah onlardan razı olsun. Allah devletime zeval vermesin" dedi.

YAĞMUR'UN 13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
YAĞMUR'UN 13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
YAĞMUR'UN 13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
YAĞMUR'UN 13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

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Dalgıç polisler Karasu Nehri'nde Yağmur'u aramaya devam ediyor Dalgıç polisler Karasu Nehri'nde Yağmur'u aramaya devam ediyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karasu Nehri, Sütlüce, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAĞMUR'UN 13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika


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