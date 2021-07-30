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YAĞMUR'UN CESEDİNİN BULUNDUĞU YERE KARANFİL BIRAKTILAR - Son Dakika

YAĞMUR'UN CESEDİNİN BULUNDUĞU YERE KARANFİL BIRAKTILAR

30.07.2021 11:47

AYDIN'ın Didim İlçesinde, salı günü canice öldürülmüş olarak bulunan Yağmur Tayhan'ın (16) cesedinin bulunduğu yere kadın dernekleri karanfil bırakarak, katilin bir daha insan içine çıkarılmamasını istedi.

AYDIN'ın Didim İlçesinde, salı günü canice öldürülmüş olarak bulunan Yağmur Tayhan'ın (16) cesedinin bulunduğu yere kadın dernekleri karanfil bırakarak, katilin bir daha insan içine çıkarılmamasını istedi.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda saat 14.00 sıralarında eve dönüş yolunda, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, 27 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın cenazesi Didim Merkez Camisi'nde öğlen kılınan namazın ardından Denizköy Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KADIN DERNEKLERİ BİRLİK OLDU

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından dün akşam saatlerinde bir aya gelen KİBELE Didim Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri Yağmur Tayhan'ın cansız bedenin bulunduğu boş araziye geldi. Cesedin bulunduğu yere Yağmur'un fotoğrafı ve karanfil bırakıldı. Daha sonra KİBELE Didim Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına basın açıklamasını Avukat Zekiye Baran yaparak, Çocuk katillerine karşı, çocuk istismarcılarına karşı lütfen var olan kanunları uygulayın. Çok bir şey istemiyoruz. Yağmur'un katilini affetmeye hükümetin hakkı yok. Bugün buradayız. Hepimiz acı içerisindeyiz. Yağmur'un anne ve babasının hissettiklerini hissetmesekte inanın en az onların çektiği acının yarısı kadar acı içerisindeyiz. Çünkü hepimiz anneyiz, kadınız, kız kardeşiz ve hepimizin bir şekilde bu olaylarda canı yanıyor. Bu davanın takipçisi olalım. Hep beraber olalım. Biz hukukçuları siz kadınlarda bizi adliye koridorlarında yalnız bırakmayın. Ancak bu davalarda gücümüzü birleştirirsek, hep birlikte bağırırsak, tek ses olursak ancak adalete ulaşabiliriz. Ancak eksik adaletin zincirini kırıp gerçek adalete ulaşabiliriz. Acımız burada bitmesin, isyana dönüşsün, bizi ancak rahatlatacak şey Yağmur'un katilinin bir daha insan içine çıkmamasıdır. Hastaymış akıl hastasıymış yada şu bu indirimi gibi gerekçelerle tekrar bu toplumun içine salınmaması lazım. Akıl hastasıysa yüksek güvenlikli tel örgüler arasında tedavi edilsin. Bu benim ve halkın görevi değil bu devletin görevidir. Devlet görevini yapsın. Bu hasta insanları toplumun içine salmasın. Hasta değilse de ömür boyu bunun cezasını çeksin. Ancak acımız bu şekilde hafifleyebilir dedi. Açıklamanın ardından kadınlar sessizce dağıldı.

YAĞMUR'UN CESEDİNİN BULUNDUĞU YERE KARANFİL BIRAKTILAR
YAĞMUR'UN CESEDİNİN BULUNDUĞU YERE KARANFİL BIRAKTILAR
YAĞMUR'UN CESEDİNİN BULUNDUĞU YERE KARANFİL BIRAKTILAR
YAĞMUR'UN CESEDİNİN BULUNDUĞU YERE KARANFİL BIRAKTILAR

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Didim, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAĞMUR'UN CESEDİNİN BULUNDUĞU YERE KARANFİL BIRAKTILAR - Son Dakika


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