YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde, komşusu Nizam Cansızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın İzmir Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Ayşe Tayhan, baba Mehmet Tayhan ve 12 yaşındaki oğulları Veysel Yiğit Tayhan ile diğer yakınları sinir krizi geçirdi. Tayhan çifti ve yakınlarını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından Tayhan'ın cenazesi Didim Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada Tayhan'ın tabutunun üzerine gelinlik koyuldu. Tayhan çifti, oğulları Veysel Yiğit Tayhan ile kızlarının tabutun başında gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etti. Anne Ayşe Tayhan ayakta durmakta güçlük çekti. Öğlen kılınan namazın ardından Tayhan'ın cenazesi Denizköy Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayhan'ın katil zanlısı Nizam Cansızlar, tutuklandı.