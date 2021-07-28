Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım - Son Dakika

Aydın Didim'de üç gün önce korkunç bir olay gerçekleşti. 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, 53 yaşındaki Nizam C. tarafından katledildi. 2012 ve 2016 yıllarında emniyette yaralamadan kaydı bulunan katil zanlısı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Genç kızın ölümündeki detaylar ise tüyler ürpertti.

"BİR YERE UĞRAYACAĞIM" DİYEREK GİTTİ

Aydın Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Eve dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, bugün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMERALAR DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne ekipler adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Mahalledeki bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Görüntülerde Tayhan'ın ailesinden ayrıldıktan sonra yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı.

TEK DAMLA KAN İZİ ELE VERDİ

Aydın polisi çok kısa sürede şüphelinin kimliğini belirlemeyi başardı. Yağmur Tayhan'a ait tek kan damlası apartmanın girişinde bulundu. Bu kan damlasından yola çıkan Aydın polisi Nizam C.'nin (53) evinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede evde Yağmur'a ait çok fazla kan izi bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Nizam C.'nin Yağmur'u evde bıçaklayarak öldürdükten sonra cenazeyi aracıyla taşıyarak 1 kilometre uzaklıktaki araziye attığı anlaşıldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Nizam C.'nin Hollandalı bir kadınla evli olduğu öğrenildi. Nizam C.'nin 2012 ve 2016 yıllarında emniyette yaralamadan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi. Şüphelinin emniyetteki ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"DEFALARCA BIÇAKLADIM"

Katil zanlısı ifadesinde ise şunları söyledi: "Bir şey söyleyeceğim diyerek eve çağırdım. Önce darp ettim. Bayılınca terasa çıkardım. Defalarca bıçakladım. Cesedi çarşafa sarıp evin yanındaki araziye indirdim. Sonra çuvala koyup duvarın yanına bıraktım. Kanlı çarşafı da banyoda yıkadım."