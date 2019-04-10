Son Dakika Haberleri: Yağmur Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

Yağmur Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

1 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir için yaptığı yağış uyarısı sonrası öğlen saatlerinde il merkezinde vatandaşlar sağanak yağmura yakalandı.

Yağmur Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı, System.String[]
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir için yaptığı yağış uyarısı sonrası öğlen saatlerinde il merkezinde vatandaşlar sağanak yağmura yakalandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü Balıkesir için vermiş olduğu uyarı sonrası beklenen yağışlar öğle saatlerinde başladı. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine,mağazalara,çatı altlarına sığındı. Hazırlıklı vatandaşların şemsiyelerini açarak yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü. Yağmur yağışından etkilenen yollarda araçlar ani fren sonrası hafif hasarlı trafik kazalarının meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri yağışları 15 Nisan'a kadar süreceği tahmininde bulundu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: İHA
Balıkesir, Güncel
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