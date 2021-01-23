Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü - Son Dakika

Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü

23.01.2021 11:02

Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü Gaziantep'in tarımın yaygın olduğu Araban ilçesinde üreticilerin kuraklık endişesi yağan kar ve yağmurla sona erdi.

Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in tarımın yaygın olduğu Araban ilçesinde üreticilerin kuraklık endişesi yağan kar ve yağmurla sona erdi.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldığı barajda geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağmur ve kar su seviyesini yeniden yükseltti. 26 bin dönüm tarım arazisinin beslendiği Ardıl barajındaki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü.

10 gün öncesine kadar kuraklık korkusunu yaşadıklarını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Barajda su seviyesi bayağı düşmüştü, sonrasında yağmur ve kar yağdı çok şükür şuan dolmaya başladı. İnşallah yağmur yağdığı zaman dolduracak. 5-10 gün öncesine baktığımızda su çok fazla azalmıştı, bayağı bir korkuyorduk. Böyle giderse tarım arazilerimiz kuru kalacaktı çok şükür yağmurda yağdı karda yağdı barajımızın su seviyesi yükseldi" dedi.

Ardıl Barajının 26 bin dönüm araziyi suladığını ifade eden Atun, bölgeye ikinci bir baraj ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Çat Barajının ihale aşamasında olduğu bilgisine ulaştıklarını kaydeden Altun, "Araban tarım bölgesidir, Araban'ın Türkiye'yi doyuracak kadar tarım arazisi var ama bunun içinse büyüklerimizin biran evvel bize Çat Barajının yapılacağı müjdesini vermesi biz bunu bekliyoruz şu anda ihale aşamasında diyorlar ama çiftçilerimize anlatamıyoruz" diye konuştu.

Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü
Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü
Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü
Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü

Gaziantep, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü - Son Dakika


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