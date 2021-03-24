Yağmur ve kar yağdı, pazar tezgahları boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini birkaç gündür gösteren yağışlar, pazarcı esnafını vurdu. Halden ürün gelmemesinden dolayı bazı pazarcılar tezgah açamadı.

İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışı semt pazarlarını olumsuz etkiledi. Meyve ve sebze halinden ürünlerin gelmemesi, bazı esnafların tezgahlarını açmamasına neden oldu. Pazarcılar, hava şartlarından dolayı halden ürünlerin çok fazla gelmediğini söyledi.

"Hava şartlarından dolayı esnaf tezgahlarını açmadı"

Pazar esnafı İbrahim Yıldırak, meyve ve sebze halinden çok fazla ürünün gelmediğini söyleyerek, "Halden ürün çok fazla gelmediği için esnaf tezgahlarını açmadı. Yağmur ve kar yağması da bu durumu etkiledi" dedi.

Haldeki ürünlerin hava şartlarından dolayı eskiye göre az geldiğini belirten esnaf Ümit Çelik, "Birkaç gündür devam eden soğuk hava şartlarından dolayı eskiye göre halden az ürün geliyor. Az geldiği için ister istemez fiyatlara da yansıyabilir. Bu hafta yağışlar arttı. Normalde sabah gelip tezgahını açması gereken esnaflar bugün tezgah açmadı. Yolda kalanlar, ürün alamayanlar esnaflar oldu" diye konuştu.