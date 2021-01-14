Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı - Son Dakika

Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı

14.01.2021 10:02

Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte başlayan yağışlar üreticiyi sevindirirken, barajlardaki doluluk oranlarına etkisi az oldu.

Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı

BALIKESİR - Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte başlayan yağışlar üreticiyi sevindirirken, barajlardaki doluluk oranlarına etkisi az oldu. Balıkesir genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 32 ayrı noktada yapılan ölçümlerde ortalama 37,83 mm yağış tespit edildi.

Son 24 saatte il genelinde etkili olan yağış barajlardaki doluluk oranını etkilemedi. Balıkesir merkezinin içme suyunu karşılayan İkizcetepeler Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 28,87'den yüzde 29'a yükselirken Gönen Barajı ise yüzde 18,92'den 20,66'ya yükseldi. İkizcetepeler Barajı'nda yaşanan kuraklık sonrasında ortaya çıkan Balıkesir- İzmir eski kara yolunun son yağmurla suyun altında kalmadığı görüldü.

Barajda 29 yıl sonra yol ortaya çıktı

Balıkesir merkezinin su ihtiyacını karşılayan ve bölgedeki kırsal mahallelerde sulamaya da destek veren İkizcetepeler Barajı son yılların en susuz dönemini geçiriyor. Son 24 saatte barajın bulunduğu bölgede metrekareye 37,4 mm yağış ölçülürken, bunun barajın doluluk oranına yansımadığı görüldü. Bölgede yaşayan kuraklık nedeniyle alınan yağışın baraja ulaşmadan toprak tarafından tutulduğu belirtilirken, bundan sonra yağacak yağışların barajın doluluk oranların etki edeceği ifade ediliyor. İkizcetepeler Barajı'nda yağışlar başlamadan evvel 29 yıl önce sular altında kalan Balıkesir-İzmir eski kara yolu tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Son 24 saatteki yağışlar sonrası eski kara yolunun tekrar su altına girmediği görüldü.

Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesinde bulunan barajda da İkizcetepeler Barajı'na nazaran su seviyesindeki yükseliş gözle görülür şekilde arttı. Yağışlar başlamadan önce doluluk oranı yüzde 18.92'ye gerileyen Gönen Barajı'nda son 24 saatte alınan yağışlar sonrasında bu oran yüzde 20,66'ya çıktı. Türkiye'nin en önemli çeltik üretiminin yapıldığı Gönen'deki üreticiyi sevindiren yağışların önümüzdeki günlerde artacağı belirtiliyor.

Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı
Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı
Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı
Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, İzmir, Gönen, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yağmur yağdı ama barajlar dolmadı - Son Dakika


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