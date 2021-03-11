Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı - Son Dakika

Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı

11.03.2021 15:05

Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı Koronadan kaçmayanlar yağmurdan kaçtı, sokaklar bomboş kaldı Mutant virüsün yayıldığı Samsun'da dün şehrin işlek caddeleri havanın güzel olmasıyla birlikte insanlarla dolarken, bugün ise yağan yağmurla birlikte bomboş kaldı.

Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı

Koronadan kaçmayanlar yağmurdan kaçtı, sokaklar bomboş kaldı

SAMSUN - Mutant virüsün yayıldığı Samsun'da dün şehrin işlek caddeleri havanın güzel olmasıyla birlikte insanlarla dolarken, bugün ise yağan yağmurla birlikte bomboş kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 haritasında kırmızı kategoride yer alan 'çok yüksek riskli' illerin başında gelen Samsun'da ana caddelerde HES kodu denetimleri sürüyor. Özellikle havanın güzel olduğu günlerde şehrin en işlek caddelerinde kalabalık oluşurken, hava şartlarının olumsuz seyretmesiyle birlikte bazı cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı. Özellikle dün öğle saatlerinde Mecidiye Caddesi'nde yoğun bir kalabalık oluşmuştu. Bugün ise etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava ile birlikte caddenin boş kalması dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda da sakinlik göze çarptı.

"Millet korona virüsten kaçmıyor, yağmurdan kaçıyor"

Vatandaşlar ise havanın güzel saatlerinde caddede insan akışının yoğun olduğunu belirttiler. Cemiyet Küçük, "Millet korona virüsten kaçmıyor, yağmurdan kaçıyor. Burası Samsun'un en işlek caddelerinden bir tanesi. Kovid-19'u şu an kimse takmıyor. Hava güneşli olsa bu caddede iğne atsan yere düşmezdi. Çiftlik(İstiklal) Caddesi öyle, Atakum'un en işlek caddeleri öyle. Virüsle mücadele etmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince fiziksel mesafeye, maske kurallarına, devletin verdiği bütün kurallara uymaya çalışıyoruz" dedi.

Bir vatandaş ise, "Ben il dışından geldim. Korona bizi maddi, manevi mahvetti. Bu cadde normal günlerde kalabalık olurdu, bugün ise sakin" diye konuştu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Asarcık ilçesinde kamu kurumlarınca yürütülen hizmetler, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü bir değerlendirme toplantısı yaptı. Hafta sonları ilçeye çok sayıda kişinin gelmesinin vaka sayılarındaki artışta etkili olduğunu belirte Vali Dağlı, vatandaşlardan cenazelere katılımın asgari seviyede tutulmasının yanı sıra, akraba ve taziye ziyaretlerinin de bir süre daha ertelenmesini istedi. Karantinada olanların kuralları ihlal etmemesi ve temaslıların eksiksiz bir şekilde bildirilmesi konusuna dikkat çeken Samsun Valisi, mahalle muhtarları ve imam hatiplerin birlikte çalışarak, bu konuda daha aktif görev almasını istedi.

Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı
Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mutant, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokakları kısıtlama değil yağmur boşalttı - Son Dakika


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