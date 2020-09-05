Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu - Son Dakika

Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Düzce'ye aylar sonra yağan yağmurun ardından Düzce sokakları kayak pistine döndü.
Düzce'ye aylar sonra yağan yağmurun ardından Düzce sokakları kayak pistine döndü. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar birbirine girdi.
Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. Diğer taraftan özellikle Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde araçların aşırı sürat yapmasının da etkili olduğu kazada yolun sol şeridinde kalan araçlar, trafiği tehlikeye düşürünce polis ekipleri vatandaşları yönlendirerek araçları yok dışına çıkarttılar. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Yetklililer, özellikle yağış sonrasında yolların kayganlaştığına dikkat çekerek sürücüleri yağışlı havalarda yavaş ve hız limitlerine uyarak seyretmeleri konusunda uyarıyorlar. - DÜZCE
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