Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı

01.04.2021 14:43

Son dakika haberlerine göre Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı Savaş alanına dönen yol uzun süre trafiğe kapandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Savaş alanına dönen yol uzun süre trafiğe kapandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen yolda kilitlenen trafik, kazalı araçların çekilmesi ile normale döndü.

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan D-605 Karayolu Yenişehir Mahallesi mevkiindeki köprülü kavşak üzerinde kontrolden çıkan 6 araç birbirine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada şoka giren sürücü Ömer A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Yenişehir, Kocaeli, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika


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