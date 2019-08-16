Son Dakika Haberleri: Yağmur yağışının ardından yol köpürdü
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Yağmur yağışının ardından yol köpürdü

40 dakika önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yağmur yağışının ardından yol köpürdü.

Yağmur yağışının ardından yol köpürdü, System.String[]
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yağmur yağışının ardından yol köpürdü. Yolun tankerle yıkayan ekipler, köpürmenin nedeninin kamyondan dökülen deterjan olduğunu belirledi.
Başiskele'de, öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından D- 130 Karayolu'nun Karadenizliler Mahallesi Sanayi Işıklar mevkisinde yolda köpürme meydana geldi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince, yol yıkandı. Köpürmenin nedenini belirlemek için yapılan çalışmada bir kaç gün önce deterjan bidonu yüklü kamyonun manevra yaptığı sırada kasasından temizlik malzemesinin döküldüğü belirlendi.


Başiskele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
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