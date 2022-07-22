Yağmur yağması için asırlık geleneği canlandırdılar - Son Dakika
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Yağmur yağması için asırlık geleneği canlandırdılar

22.07.2022 09:41
Yağmur yağması için asırlık geleneği canlandırdılar

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Yaylacık köyünde, uzun zamandır yağmur yağmayınca çocuklar asırlık bir gelenek olan 'Yağmur gelini' isimli oyunu canlandırdı.

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Yaylacık köyünde, uzun zamandır yağmur yağmayınca çocuklar asırlık bir gelenek olan 'Yağmur gelini' isimli oyunu canlandırdı. Tahta parçasının üzerine yazma örterek oluşturdukları temsili gelinle ev ev dolaşan çocuklara hediyeler veren köylüler, yağmur yağması temennisiyle de üzerlerine su serpti.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşayan Digor ilçesine bağlı Yaylacık köyünde, ekinler kuruma noktasına gelince yağmur yağması için asırlık bir gelenek olan 'yağmur gelini' oyunu oynandı. Mustafa Miraç ve Muhammet Fatih Şirin kardeşler, yörede 'Buke Barane' olarak bilinen oyun için yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki bir tahta parçasının üzerine 'yazma' olarak da bilinen başörtüsü örterek temsili geline dönüştürdü. Çocuklar, daha sonra yağmur gelinle birlikte köydeki evleri tek tek dolaştı. Kapıları çalan çocuklara vatandaşlar çeşitli hediyeleri verirken yağmur yağması umuduyla da üzerlerine sur serpti. Mustafa Miraç ve Muhammet Fatih Şirin kardeşler arkadaşlarıyla birlikte ev ev dolaşıp harçlıklarını toplayıp hediyelerini aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.Çocuklara hediye verdikten sonra üzerlerine su serpen Zennure Şirin (67), "Bu gelenek bizde asırlardır uygulanıyor. Çocuklar tahta parçasının üzerine yazma örterek yağmur gelin adını verir ve evleri dolaşarak hediye toplar. Çocuklara hediye veren vatandaşlar yağmur yağması için de üzerlerine su serper" dedi.


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Kaynak: DHA

Digor, Fatih, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmur yağması için asırlık geleneği canlandırdılar - Son Dakika

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