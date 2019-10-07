Yağmur yeni haftada yurdu terk etmeye hazırlanıyor
1 saat önce
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın en son salı günü etkisini gösterek çarşamba günü yurt genelini terk etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın en son salı günü etkisini gösterek çarşamba günü yurt genelini terk etmesi bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında yurt geneli güneşli havanın etkisinde.
Perşembe günüyse yurt genelinde güneşin yüzünü göstereceği, sıcaklığın hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. Buna göre perşembe günü beklenen en yüksek sıcakların, 34 derece ile Şanlıurfa'da, 32 derece ile Aydın, Kahramanmaraş, Adana, Kilis ve Batman'da olacağı öngörülüyor.
(İHA)
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