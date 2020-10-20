Yağmur zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı - Son Dakika

Yağmur zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı

Samsun-Ordu karayolu üzerinde yağmur nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu karayolu üzerinde yağmur nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde bulunan trafik ışıklarında yaşanan kazada, Yılmaz Ş. idaresindeki 52 AAN 992 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle duramayarak Mehmet K.'nin kullandığı 55 KM 721 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 KM 721 plakalı otomobil de Hüseyin Y. idaresindeki MT 5066 yabancı plakalı otomobile çarptı. Yabancı plakalı otomobil ise önünde bulunan 55 BL 377 plakalı kamyonete vurdu. 4 aracın karıştığı kaza sonucu yabancı plakalı otomobilde bulunan Kadir Y. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zengilan şehri bizimdir

Bir saatlik düğünde gelin ve damada 1 milyon liralık takı

Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş

Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti

Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak

Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor

Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi

Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu