Son Dakika Haberleri: Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı
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Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı

1 saat önce

Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi.

Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı, System.String[]

Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz ve sörf keyfi objektiflere yansıdı.


Muğla genelinde etkili olan yağışlarda ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde dereye dönen cadde ve sokaklardaki araçlar denize sürüklendi. Birçok ilçede sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatillerine devam eden birçok yabancı turist denizin keyfini çıkardı. Yağmura aldırmayan turistler dakikalarca denizde yüzdü. Turistlerin bu hareketi ise ilginç görüntülere sebep oldu.


Bölgede etkili olan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde yerini güneşe bıraktı. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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