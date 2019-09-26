Son Dakika Haberleri: Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı
Son Dakika Yerel Haber

Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı

30 dakika önce

Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardıMUĞLA - Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi.

Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı

MUĞLA - Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz ve sörf keyfi objektiflere yansıdı.

Muğla genelinde etkili olan yağışlarda ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde dereye dönen cadde ve sokaklardaki araçlar denize sürüklendi. Birçok ilçede sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatillerine devam eden birçok yabancı turist denizin keyfini çıkardı. Yağmura aldırmayan turistler dakikalarca denizde yüzdü. Turistlerin bu hareketi ise ilginç görüntülere sebep oldu.

Bölgede etkili olan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde yerini güneşe bıraktı.

Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı

Marmaris, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllar sonra bulduğu öz babasına "Yıllarımın hesabını ver" diyerek tazminat davası açtı
İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi 'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin, kendini eğitime adadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 10:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmura aldırmayan turistler denizin keyfini çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]