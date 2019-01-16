Yağmura Dayanamayan Evin Duvarı Yıkıldı
1 saat önce
Yağmura dayanamayan evin duvarı yıkıldı Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldüADIYAMAN - Adıyaman'da yağan yağmurlara dayanamayan bir evin duvarları büyük bir gürültü ile yıkılırken evde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını önledi.
Yağmura dayanamayan evin duvarı yıkıldı Adıyaman
'da facianın eşiğinden dönüldü
ADIYAMAN - Adıyaman'da yağan yağmurlara dayanamayan bir evin duvarları büyük bir gürültü ile yıkılırken evde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını önledi.
Merkeze bağlı Hasancık
köyünün Tepebaşı
mezrasında yaşayan Abuzer Ödemiş
'e ait iki katlı toprak evin duvarları gece saatlerinde şiddetli yağmura dayanamayarak yıkıldı. Evin mutfak, salon ve oturma odası bölümünde yaşanan yıkılma büyük bir korkuya neden olurken çevredekiler deprem olduğunu sandı.Olay esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Olay sonrası Adıyaman İl Jandarma
ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Evinin yıkıldığını gören engelli ev sahibi Abuzer Ödemiş ise gözyaşlarını tutamadı.
Kalacak yerleri olmayan ve evleri kullanılamaz hale gelen Abuzer Ödemiş, maddi imkansızlıklardan dolayı soğuk kış gününde ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
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