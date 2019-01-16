Son Dakika Haberleri: Yağmura Dayanamayan Evin Tavanı Çöktü

Yağmura Dayanamayan Evin Tavanı Çöktü

1 saat önce

ADIYAMAN'da, yağışlara dayanamayan tek katlı ev çöktü.

Yağmura Dayanamayan Evin Tavanı Çöktü, System.String[]
ADIYAMAN'da, yağışlara dayanamayan tek katlı ev çöktü.

Olay, öğle saatlerde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin Sever'e ait tek katlı ev 15 gündür aralıksız süren yağmurun ardından evde oturdukları esnada bir odası büyük gürültüyle çöktü. Çöken evi boşaltan Sever, diğer odaya taşındılar. Sever, yetkilerden yardım isterken polis evin çevresinde önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

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