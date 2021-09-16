Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesine etkili olan ve 15 dakika süren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları saçak altlarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı. Saat 14.30 sıralarında etkili olan sağanak aniden bastırınca, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.