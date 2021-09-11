Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar - Son Dakika

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar
KOCAELİ - Kocaeli'de aniden başlayan şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina dipleri, köprü altları ve yolcu duraklarına kaçarak kendilerini ıslanmaktan kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağışta hayat olumsuz etkilenirken, yağmurun şiddetinin azalmasıyla birlikte vatandaşlar sığındıkları yerden çıkarak yollarına devam etti.
Kaynak: İHA
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