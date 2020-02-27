YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ'Nİ DOLDURDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ'Nİ DOLDURDU - Son Dakika

YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ'Nİ DOLDURDU

6 saat önce

Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4'üncü gününe denk gelen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu.

YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ'Nİ DOLDURDU, System.String[]

Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4'üncü gününe denk gelen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmura rağmen vatandaşlar akşam namazından sonra başlayan kandil programı nedeniyle Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Akşam namazında başlayan program yatsı namazı sonrası son buldu. Namaz kılıp dua eden vatandaşlardan bazıları Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek dua etti. Bazı vatandaşlar camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

Eyüp Sultan Camisi'ne dua etmeye gelen Melahat Genç, "Üç ayların başlangıcı Ramazanı Şerifimizi hayırlısı ile aynı zamanda Recep ayını, Şaban ayını hepsini güzele geçirmemizi Rabbim nasip etsin. Ülkemize, askerimize, bütün İslam alemine hayırlar uğurlar getirsin" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Bugün İslam aleminin büyük bir kandil gecesidir. Eyüp Sultan'a ziyarete geldik. Allah dualarımızı kabul eylesin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Eyüp Sultan Camisi içinden detaylar

-Dua programı detayları

-Dua eden vatandaş detayları

-Vatandaşlar ile röportaj

-Genel Detaylar


Eyüp Sultan Camii, Regaib Kandili, Eyüp Sultan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:59 Kaynak: DHA
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