Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor - Son Dakika

Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor
25.01.2021 17:14
- Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor Tekirdağ Malkara'da kurulan semt pazarında aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ve pazarcı esnafı, kapalı pazar yeri projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.
- Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da kurulan semt pazarında aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ve pazarcı esnafı, kapalı pazar yeri projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.
Her hafta başı kurulan semt pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan kaçan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağıştan korunmak için çektikleri brandalar yetersiz kalan pazarcı esnafı da zor anlar yaşadı. Pazar esnafı, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve vatandaşın da daha rahat ortamda alışveriş yapabilmesi konusunda belediyeden kapalı pazar yeri alanı talebinde bulundu.
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