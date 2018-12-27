Son Dakika Haberleri: Yağmurda Büyük Zarar Köprü, Öğrencilerin Geçişinden Bir Süre Sonra Yıkıldı

Yağmurda Büyük Zarar Köprü, Öğrencilerin Geçişinden Bir Süre Sonra Yıkıldı

1 saat önce

Yağmurda büyük zarar köprü, öğrencilerin geçişinden bir süre sonra yıkıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş kırsal mahallesinde, vatandaşlar tarafından ilkel metotlarla yapılan ve öğrencilerin okula gitmek için kullandıkları köprü öğrencilerin geçişinden sonra yıkıldı.

Yağmurda büyük zarar köprü, öğrencilerin geçişinden bir süre sonra yıkıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş kırsal mahallesinde, vatandaşlar tarafından ilkel metotlarla yapılan ve öğrencilerin okula gitmek için kullandıkları köprü öğrencilerin geçişinden sonra yıkıldı. Şans eseri köprüde öğrencilerin olmayışı, büyük bir faciadan dönüldü.
Olay ilçeye on kilometre uzaklıkta bulunan Üstüntaş Kırsal mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağışlar yüzünden okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler, taşan köprü üzerinden okula gitmeye çalıştı. Veli ve öğretmelerin yardımıyla taşan köprüyü geçen öğrenciler, zor anlar yaşadı.
Öğrencilerin geçişi sonrasında mahalle sakinleri tarafından ilkel şartlarda yapılan köprü, dere sularına dayanamayarak yıkıldı.
Öğrencilerin köprüden geçişleri ve köprünün yıkılışını cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.
Öğrencilerin köprüden geçişini cep telefonuyla çeken bir veli, hem çekim yaparken, hem de yetkililerden uzun zamandır bir köprü yapılmasını istediklerini ama kimsenin bir şey yapmadığını ifade ediyor.
Daha sonra verilen bilgilere göre, köprünün bir bölümü yıkılırken, derenin karşı tarafına geçmeye çalışan mahalleleriler mahsur kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:49 Kaynak: İHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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