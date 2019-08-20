Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi
33 dakika önce
NİĞDE'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
NİĞDE'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi.
İl genelini etkisi altına alan yağmurlu hava, Konaklı
kasabasında araziye kurulu tarım işçilerinin kaldığı çadırlara zarara verdi. Niğde
Valiliği koordinesinde olay yerine AFAD
ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından işçiler, kasabada bulunan kapalı halı sahaya getirildi. Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı.
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