Son Dakika Haberleri: Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya  yerleştirildi
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Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya  yerleştirildi

33 dakika önce

NİĞDE'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi.

Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya  yerleştirildi, System.String[]
NİĞDE'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi.
İl genelini etkisi altına alan yağmurlu hava, Konaklı kasabasında araziye kurulu tarım işçilerinin kaldığı çadırlara zarara verdi. Niğde Valiliği koordinesinde olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından işçiler, kasabada bulunan kapalı halı sahaya getirildi. Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı.


Konaklı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
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