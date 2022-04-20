Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı' - Son Dakika
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Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı'

20.04.2022 19:55

Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı' Çadırlarda büyüdü, kendisini şimdi çadırdaki çocuklara adadı Ogün Sever Okur: "Çocukları burada güvende tutacağız" "Oyuncak desteği bekliyoruz" Adanalı hayırsever çadırda yaşayan ve yağmur çamurda oyun oynayan çocukların oyun...

Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı'

Çadırlarda büyüdü, kendisini şimdi çadırdaki çocuklara adadı

Ogün Sever Okur:

"Çocukları burada güvende tutacağız"

"Oyuncak desteği bekliyoruz"

ADANA - Adanalı hayırsever çadırda yaşayan ve yağmur çamurda oyun oynayan çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılamak için 'oyun çadırı' yaptırdı. Bu çadıra gelen çocuklar eğitmenler eşliğinde hem oyunlar oynuyor hem de temel düzeyde eğitim görüyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Ogün Sever Okur, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesi'nde çadırda aileleriyle birlikte yaşayan çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılamak istedi.

Bunun için arayışlara giren Okur, Yüreğir Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğinde 'Oyun çadırı' yaptırdı. Çadırın etrafına tuvalet, içerisine de çocuklar için onlarca oyuncak koyan Okur'a Türk Kızılayı'nda görevli eğitmenlerde destek verdi.

2 eğitmen haftanın 3 günü çadıra gelerek çocuklarla birlikte oyun oynuyor. Öte yandan Suriye'de avukatlık yapan ancak iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen İbrahim El Ahmed'de çocuklara çadırda her gün temel düzeyde eğitim veriyor.

"Oyuncak desteği bekliyoruz"

Her geçen gün 'Oyun çadırı'na gelen çocuk sayısı arttığı içinde Ogün Sever Okur, çocuklar için oyuncak desteği bekliyor. Çocukların artık yağmur çamurda oyun oynamayacağını kaydeden Okur, "Bu çocuklar eskiden hep yağmur ve çamurda oynuyordu. Yağmur yağdığında baştan aşağı çamurlarda oluyorlardı. Şimdi çok daha temiz yerdeler. Hem eğitim görüyorlar hem de kaliteli vakit geçiriyorlar. Oyun çadırlarına herkesten oyuncak desteği bekliyoruz" dedi.

"Gerekli izinleri aldık"

Okur, kendisinin de küçükken çadırlarda büyüdüğünü ve birçok çocuğa dokunmak için çabaladığını belirterek, "Çadır kamplarına artık oyun çadırları açmaya başladık. Gerekli izinleri de aldık. Bundan sonra burada hem vakit geçireceğiz hem de bir şeyler öğretip onları güvende tutmaya çalışacağız. O nedenle çok mutluyum" diye konuştu.

Ferah Muhammed ve Hanım Ahmed isimli kız çocukları ise oyun çadırında çok eğlendiklerini söyledi.

Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı'
Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı'
Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı'
Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı'

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Türk Kızılayı, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara 'oyun çadırı' - Son Dakika


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