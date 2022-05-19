Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

19.05.2022 09:35

İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli 3 çocuk, yürekleri ağza getirdi.

İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli 3 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi üzerinde yaşları 10 ila 12 arasında olan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yağmurda İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle ilerleyen çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar zaman zaman da düşme noktasına geldi. Hem kendi canlarını hem de sürücülerin canlarını tehlikeye atan çocuklar, bir süre otobüse tutunarak devam edip gözden kayboldu.

Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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