Son Dakika Haberleri: Yağmurda evine kayıkla gitti, arkadaşlarının şaka konusu oldu
Son Dakika Güncel Yağmurda evine kayıkla gitti, arkadaşlarının şaka konusu oldu - Son Dakika

Yağmurda evine kayıkla gitti, arkadaşlarının şaka konusu oldu

7 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinin Palamutbükü mevkisindeki etkili olan yağmurda, Ali Soner Coşkun'un (62) bahçesi sular altında kalan evine kayıkla giderken çekilen görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Yağmurda evine kayıkla gitti, arkadaşlarının şaka konusu oldu, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinin Palamutbükü mevkisindeki etkili olan yağmurda, Ali Soner Coşkun'un (62) bahçesi sular altında kalan evine kayıkla giderken çekilen görüntüleri yoğun ilgi gördü. Coşkun, yurt dışında yaşayan arkadaşlarının görüntüleri televizyonda izleyip, kendisini aradığını; 'Denize sıfır villa sahibi mi oldun?' diye espri yaptıklarını söyledi.

Datça'da dün etkili olan yağmur nedeniyle Palamutbükü mevkisindeki 15 ev ve iş yerini su bastı. Ali Soner Coşkun, bahçesine su dolan evine kayıkla giderken DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Görüntüler, medyada geniş yer buldu, sosyal medyada da oldukça rağbet gördü. Sadece Türkiye'den değil, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerdeki arkadaşlarının da kendisini aradığını söyleyen Coşkun, "Beni arayan arkadaşlarım, 'Gözün aydın evinin önüne deniz gelmiş', 'Oltayla balık yakalarsın', 'Kaptanlık belgen var mı?', 'Denize sıfır villa sahibi mi oldun?' diye espri yaptı. Bu esprilere gülüp geçtim de daha büyük bir felaket olmasın. Ekipler gece boyunca bahçedeki suları çekti. Kayığa ihtiyaç kalmadı" diye konuştu.

Yağmur sularının evin deposuna zarar verdiğini ifade eden Coşkun, "Yeni aldığım zirai ilaçlar suda eridi. Bahçeye ektiğim ıspanak ve marullar çamur altında kaldı. Dinamo ve çamaşır makinesi zarar gördü" dedi.

Datça'nın Palamutbükü mevkisinde 20 yıldır oturan Ali İhsan Özlü (69) ise, yağmurla Palamutbükü'nde hayatın felç olduğunu belirterek, "Burada asıl sorun, imar ve alt yapının olmaması. Biriken sular, denize ulaşmıyor. Henüz tam anlamıyla kış gelmedi ama yarından endişeliyiz. Bir arkadaşımızın kayıkla evine gittiğini gördük. Oradaki sular ekipler tarafından çekildi. Ancak diğer yerler hep aynı. Burada değil kayık, gondol ve hatta sürat teknesi bile yüzdürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Soner Coşkun, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:53:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmurda evine kayıkla gitti, arkadaşlarının şaka konusu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]