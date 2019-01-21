Yağmurda Evinin Yarısı Yıkılan Kadın Yardım Bekliyor
59 dakika önce
Yağmurda evinin yarısı yıkılan kadın yardım bekliyor Kahramanmaraş'ta bir buçuk yıl önce evinin yarısı yıkılan kadın yetkililerden yardım istiyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aşırı yağmur nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl önce yaşadıkları evlerinin yarısında göçük meydan gelen aile hayırsever...
Yağmurda evinin yarısı yıkılan kadın yardım bekliyor
Kahramanmaraş'ta bir buçuk yıl önce evinin yarısı yıkılan kadın yetkililerden yardım istiyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aşırı yağmur nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl önce yaşadıkları evlerinin yarısında göçük meydan gelen aile hayırsever ve ilgililerden yardım bekliyor.
Onikişubat İlçesi Kızılseki Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Şerife Armut, ikamet ettiği evinin toprak duvarı, ardından beton duvarı doğal olaylar ve zeminin kayganlığı nedeniyle göçtü. Evin büyük bölümünü kullanamayan aile, çadır kurarak yaşamaya çalışıyor.
Evinin yapılmasını isteyen ve maddi durumunun kısıtlı olduğunu söyleyen Şerife Armut, yetkililerden yardım istediğini söyledi. Armut, "Evimizin önce toprak duvarı uçtu, sonra da beton duvarı uçtu. Ben muhtarı aradım ve muhtar evimin yapılacağını söyledi ancak yapılmadı. İlgili kurumlara başvuru yaptım ancak yapılmadı. Yaklaşık 1 buçuk yıldan bu yana evimiz bu halde. Bu şekilde yaşamak zor oluyor. İlgililerden, hayırseverlerden yardım ve destek bekliyorum. Maddi durumumuz yok" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:32 Kaynak: İHA
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