Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yağmurda ıslanarak üşüyen bir sokak köpeği, kurutularak ısıtıldı.

Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yağmurda ıslanarak üşüyen bir sokak köpeği, kurutularak ısıtıldı.


Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yağmurda ıslanan bir yavru köpeği alarak itfaiye müdürlüğüne getirdi. Yağmurdan dolayı ıslanarak üşüyen köpek, önce itfaiye erleri tarafından kurutuldu. Bir süre ısıtıcının yanında ısıtılan yavru köpeğe daha sonra yemek verildi. Hem ısıtılan hem de karnı doyurulan yavru köpek, yağmur yağışının durması sonrası serbest bırakıldı. İtfaiye ekiplerinin duyarlılığı ise büyük takdir topladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı
Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 20:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]