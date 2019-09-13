Son Dakika Haberleri: Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı
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Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı

35 dakika önce

Muğla'da bir gazetecinin, yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kurulaması vatandaşlardan takdir aldı.

Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı, System.String[]

Muğla'da bir gazetecinin, yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kurulaması vatandaşlardan takdir aldı.

Kentte sabah saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Bir yerel gazetede muhabir olarak çalışan Neval Çolak (27), haberden dönerken Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yağmurda ıslanmış köpeği fark etti. Hayvanın titrediğini, hareket etmediğini gören muhabir, terzide diktirdiği kıyafetiyle köpeği kuruladı. O anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yakında bulunan bir gözlük dükkanı çalışanları da havlu peçetelerle gazeteciye yardım etti. Köpek daha sonra bir iş yerine götürülerek klimayla ısıtılmaya çalışıldı.

Gazeteciyi takdir eden vatandaşlar, haber verilmesine rağmen belediye ekibinin geç gelmesine tepki gösterdi.

Sabah, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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