Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı - Son Dakika

Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve donmak üzere olan köpeğe, kozmetik ürünler satan mağazanın çalışanları sahip çıktı.

Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve donmak üzere olan köpeğe, kozmetik ürünler satan mağazanın çalışanları sahip çıktı. Karnı doyurulan köpek, mağazaya alınarak ısınması sağlandı.

Gebze'nin İsmet Paşa Caddesi üzerinde kozmetik ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, dükkanın önünde yağmur altında donmak üzere olan bir köpek gördü. Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde yatarak ısınırken, gelen müşteriler ise mağazanın tutumunu takdirle karşıladı.


Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı
Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
21:45 Bakan Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika
21:42 ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: "İran saldırganlığına karşı caydırıcılığı tekrar sağlama... - Son Dakika
21:41 Düzce narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı - Son Dakika
21:38 Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden çocuklara yeni yıl sürprizi - Son Dakika
21:37 CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın 2020 mesajı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]