Son Dakika Haberleri: Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı - Son Dakika

Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı

6 saat önce

Zonguldak Alaplı İlçesi Akçakoca arası yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari aracın refüje çıktığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı, System.String[]

Zonguldak Alaplı İlçesi Akçakoca arası yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari aracın refüje çıktığı kazada, maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Alaplı Akçakoca yolundaki ilk kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.


Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AK 9600 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüj üzerine çıktı . Araç, çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Akçakoca, Alaplı, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ataşehir'de eski basketbolcuyu taciz eden sürücü yakalandı
Düzce'de tır şoförünün hatası felakete yol açtı: 2 ölü, 23 yaralı Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:10:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]