Son Dakika Haberleri: Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı
Son Dakika Güncel Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

1 saat önce

Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandıADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar. Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

Mehmet Ali Koç, Çelikhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump bir skandala imza attı: Teröristbaşını ABD'ye davet etti
Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın Meteoroloji'den "Kasım'da kar yağabilir" iddiasına yanıt: Tahminler kurum kaynaklı değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 21:47:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]