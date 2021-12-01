Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

İlkadım ilçesinde aniden bastıran yağmur bir süre sonra doluya çevrildi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışıyla beraber otomobillerin üstleri bembeyaz oldu. Boncuk büyüklüğünde yağan dolu yağışı araçlara zarar vermedi. Dolunun yağmurun hemen ardından yağması akıllara o deyimi getirdi. "Yağmurdan kaçarken doluya tutulan" vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Samsun 'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

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