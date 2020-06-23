Yağmurdan kaçmak için su künküne saklandı - Son Dakika

Yağmurdan kaçmak için su künküne saklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta şiddetli sağanak yağıştan korunmaya çalışan bir kişi, su künkünün içerisine saklandı. İlginç görüntü kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç manzaralar oluşturdu. Beşiktaş'ya yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar, bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın su künkünün içerisine girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.