Son Dakika Haberleri: Yağmurdan kaçmak istedi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Yağmurdan kaçmak istedi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

50 dakika önce

Karabük'te yolun kenarından yürüyen 3 kişiden biri yağmurun başlamasıyla kaçmaya çalışırken minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yağmurdan kaçmak istedi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, System.String[]
Karabük'te yolun kenarından yürüyen 3 kişiden biri yağmurun başlamasıyla kaçmaya çalışırken minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi Menderes Caddesinde yolun kenarında ilerleyen 3 kadın yağmura yakalandı. Hızlı bir şekilde yağmurdan kaçmaya çalışan 3 kadından biri yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yanında bulunan kızın ani refleksi sayesinde minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasında yansıdığı o anlarda minibüs şoförünün dikkati de gözlerken kaçmadı.

Otobüs durmadan inmeye çalıştı

Şehiriçi sefer yapan bir halk otobüsüne binen kadın yolcu otobüsten inmek istedi. Hareket halinde olan otobüsten inmeye çalışan kadının dengesini kaybederek yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına an be an kaydedilirken, yolculardan biri düşen kadının yardımına koştuğu görülüyor. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Menderes, Karabük
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