Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla tersine döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla tersine döndü - Son Dakika

Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla tersine döndü

21 dakika önce

Antalya'da fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla tersine döndü, System.String[]

Antalya'da fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve rüzgar uyarısının ardından Antalya'da bugün öğlen saatlerine doğru sağanak ve şiddetli rüzgar başladı. Aralıklarla etkili olan yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 79 kilometreye ulaşan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte dünya ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar falezleri ve sahili dövdü, varyant seyir terası ve sahiller boşaldı.


Sokaktaki vatandaşlar, açmakta zorlandıkları şemsiyeleriyle yağmur ve rüzgardan korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar ve sokak köpekleri olumsuz havadan etkilenmemek için sığınak olarak otobüs duraklarını tercih etti.


İlerleyen saatlerde kentte yağmur etkisini azaltırken, yağışın perşembe ve cuma günü de devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Şemsi Tebrizi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
KDK'dan acil tıp teknisyenlerini sevindiren mesai ve harcırah kararı Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim Son dakika: Van'daki ikinci çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusu şehit oldu

Son Dakika Haberleri
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti
13:41 Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!
13:41 Cerem Onurluer Sevgililer Günü'nde dinleyicilerle buluşacak
13:41 'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak
13:41 Çukur'a katılacak mı? Tolga Sarıtaş'tan iddialara cevap geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 15:02:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla tersine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]