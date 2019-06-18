Son Dakika Haberleri: Yağmurdan korunmak için sığındıkları köprü altında sele kapıldılar
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Yağmurdan korunmak için sığındıkları köprü altında sele kapıldılar

18 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Yağmurdan korunmak için sığındıkları köprü altında sele kapıldılar, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırınca sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi'nde yaşayan ve arazide ot toplayan Anne Naime Polat ve çocukları 11 yaşındaki Musa ve 4 yaşındaki Pınar, yağmurdan korunmak için altına girdikleri köprüde sel sularına kapıldı. Anne ve çocuklarının cansız bedenleri AFAD ekiplerince bulundu.

Mahalle Muhtarı Ercan Salihoğlu, "Olay dün öğleden sonra yaşandı. Kadın ve çocuklarıyla beraber ot toplamaya çıkmışlar. Dolu yağmış korunabilmek köprünün altına sığınmışlar. Sel gelince kendilerine kurtaramamışlar. Sel sularına kapılarak sürüklenmişler. Anne ve iki çocuğun cesedine ulaşıldı. Aile reisi İzmir'de çalışıyor. 7 nüfuslu bir aile. 5 çocukları var" diye konuştu. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
Diyadin, Ağrı, Anne, 3. Sayfa
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