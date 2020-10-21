Yağmurdan masa örtüsüyle korundu - Son Dakika

Yağmurdan masa örtüsüyle korundu
21.10.2020 17:28
Yağmurdan masa örtüsüyle korundu Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşların korumak için masa örtüsüyle önlem alması ilginç görüntüler oluşturdu.
Yağmurdan masa örtüsüyle korundu
Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşların korumak için masa örtüsüyle önlem alması ilginç görüntüler oluşturdu.
Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonucu beklenen yağmur aniden geldi. Kent merkezinde sağanak yağmurun mesai bitimine denk gelmesiyle vatandaşlar koşarak evlerine gitmeye çalıştı. Yağmur esnasında bazı vatandaşların ise masa örtüsünü kendisine siper ederek yağmurdan kaçtığı anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Ayrıca sağanak yağmur esnasında trafikte aksaklıkların yaşandığı gözlendi.
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