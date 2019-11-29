Son Dakika Haberleri: Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
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Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

6 saat önce

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından öğleden sonra oluşan gökkuşağı kendisine hayran bıraktı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından öğleden sonra oluşan gökkuşağı kendisine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar binaların çatısına çıkarak gökkuşağı ile selfie çekildi.

İstanbul'da sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan ve öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetli yağmur öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraktı. Mega kentin Bahçelievler ilçesinde oluşan gökkuşağı ise kendisine hayran bıraktı. Barındırdığı renkler ile adeta görsel bir şölen oluşturan gökkuşağını vatandaşlar da selfie çekerek değerlendirdi. Bir süre etkili olan gökkuşağı daha sonra ortadan kayboldu.

(Ertuğrul Gün- Selim Bayraktar/İHA)

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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