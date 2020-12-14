Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı - Son Dakika

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
14.12.2020 19:50
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı
MERSİN - Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur kent merkezinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, akşam saatlerinde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Kentin semalarında oluşan ve birçok noktadan görülen gökkuşağı güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu eşsiz görüntüyü cep telefonları ile görüntüledi.
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