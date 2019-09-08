Son Dakika Haberleri: Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev halkını mağdur etti
Son Dakika Güncel Haber

Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev halkını mağdur etti

1 saat önce

Sinop'ta yağmurdan taşan kanalizasyon suyu, ev halkını mağdur etti.

Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev halkını mağdur etti, System.String[]

Sinop'ta yağmurdan taşan kanalizasyon suyu, ev halkını mağdur etti.


Sinop'ta gün boyu ve akşam saatlerinde yaşanan şiddetli yağış sebebiyle taşan kanalizasyondaki su, bir gecekondu evi bastı. Hanede yaşayan 6 kişi sokakta kaldı.


Sinop'un Akliman mevkiinde, kanalizasyon yakınlarında bulunan bir gecekondu ev, 23.00 sıralarında yağan şiddetli yağış sonrası taşan kanalizasyon suyuyla doldu. Evdeki tüm elektronik eşyalar, koltuklar ve halılar kullanılamaz hale geldi. Son iki yıldır bu şekilde bir sorunla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Evde yaşayan 6 kişi, yaşanan bu olayın ardından kalacak yeni yer aramaya başladı.


Ev sahibi Fahriye Güçer, yaptığı konuşmada; "Uyuyorduk, eşim beni kaldırdı evi su basmış dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.


"Suyun içinde kaldık"


Güçer, kalacak yerlerinin olmadığını belirterek, "Perişan haldeyiz. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.


Belediye ekipleri geldi


Belediye ekipleri, gece 00.00 sıralarında olay yerine gelerek gün içinde 6'dan fazla su baskını yaşandığını, yağmur başladığından beri bu gibi vakalara koştuklarını belirtti. Ekipler, vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyun kontrolünü yaptı. - SİNOP

Akliman, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boris Johnson kabinesinde bir bakan daha istifa etti
Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan 'hukukun üstünlüğü' etiketli Kaftancıoğlu tepkisi "Şike'de kumpas" davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 03:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev halkını mağdur etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]