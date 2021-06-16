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Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı - Son Dakika

Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı

16.06.2021 11:45
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı, System.String[]

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında aşı yaş sınırının 40'a kadar inmesi ve sigortalı işçilerin de aşı takvimine alınması hastanelerde kuyruklar oluşturdu.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında aşı yaş sınırının 40'a kadar inmesi ve sigortalı işçilerin de aşı takvimine alınması hastanelerde kuyruklar oluşturdu. Dün itibariyle önlerinde uzun aşı kuyrukları oluşan hastaneler, bugün yağan yağmur nedeniyle aşı sırası bekleyenleri hastane içine aldı. Hastane koridorlarında uzun kuyruklar oluştu.

Yağmur nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne aşı olmaya gelenler hastane içinde yoğunluk oluşturdu.

"BUGÜN İTİBARİ İLE 7 BİN CİVARI RANDEVU AÇTIK"

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Koyutürk, "Geçen haftalardan sonra bakanlığımızın 18 yaş üstü SGK'lılara Türkiye çapında 21 milyon kişiye açmasıyla oldukça yoğun bir talep oldu. Fakat bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda alan kapasitemizi beklenilenin de üstünde olacak şekilde organize olduk. 2 hafta önceye kadar 2 katı alan yarattık. Bugün itibari ile 7 bin civarı randevu açtık. 5 bin randevu alındı. 2 bin kişiye daha hizmet edecek kapasitemiz var. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama dışında hiçbir şıkkın olmadığı tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek" ifadelerini kullandı.

"SIRASI GELEN AŞI OLSUN"

Aşı olan Ekrem Gültekin, "Çok şükür bize sıra geldi, aşımızı olduk. Artık yaz da gelmesiyle beraber rahatlayacağız herhalde. Öyle umuyorum, bir genç olarak çok sıkıldım. E-nabızdan aldım randevuyu. Daha dün akşam aldım randevuyu 10.20'de vardı randevum. Saat 10.21 ve oldum bile. Sırası gelen herkes aşı olsunö dedi. Bir başka kişi ise, "Biliyorsunuz pandemi döneminde çok sıkıntılar yaşadık. İlk fırsatta biz de aşımızı olduk. Herkes aşılanıyorsa biraz daha rahat günler bizi bekliyor. Ben de buradan herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı
Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı

Şehir Hastanesi, hastaneler, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağmurla aşı kuyrukları hastane içine taşındı - Son Dakika


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