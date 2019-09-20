Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı
1 saat önce
İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.
Köpüğün kaynağı bilinmezken, özellikle Anadolu yakasında yollar beyaz köpükle kaplandı. - İSTANBUL
Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Bir haftadır kayıp olan Alzheimer hastası 55 yaşındaki gurbetçi bir otelde bulundu Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek