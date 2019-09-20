Son Dakika Haberleri: Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı
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Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı

1 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.

Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.


Köpüğün kaynağı bilinmezken, özellikle Anadolu yakasında yollar beyaz köpükle kaplandı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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